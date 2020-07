Šest nasvetov za zmenek na spletu

Napišite, kaj si pri partnerju želite, da pozneje ne bo neprijetnih presenečenj. FOTO: Thinkstock

1. Profil izpolnite do konca

2. Uporabljajte kategorije

3. Omejite pričakovanja

4. Ne pretiravajte s sebki

5. Izpostavite se

6. Izurite se v iskanju

Če si želite čim prej najti pravega partnerja na spletu, se najprej potrudite, da bo vaš profil videti, kot se šika, pri tem pa se držite osnovnih navodil.Rubrike so tam zato, da jih zapolnite, ne pa da jih pustite prazne, čeprav morda v vsem ne vidite smisla. Nepopoln profil je videti, kot da nekomu ni prav dosti mar in da ni pripravljen vložiti veliko truda v stvari, kar je lahko odbijajoče.Tako boste hitreje prišli do ljudi, ki vas zanimajo, delijo podobne interese, imajo podobne hobije. Ne sramujte se kategorij o veroizpovedi, političnem prepričanju, želji po poroki, otrocih. To so podatki, zaradi katerih lahko prej najdete sorodno dušo.Ne izgubljajte časa z naštevanjem vseh pozitivnih lastnosti, ki bi jih moral imeti vaš idealni partner, saj lahko izpadete prezahtevni. Če ne želite, da preskočijo vaš profil, se omejite na nekaj privlačnih lastnosti in jih opišite.Obstaja veliko vrst fotografij, ki jih lahko objavite, ne zgolj sebek, nikakor pa se ne omejite na sebke s filtri, ki popolnoma popačijo pravo podobo človeka. Prav tako se ne omejite samo na obraz, ljudi zanima tudi celota, še posebno če jo popestri kakšna vroča fotografija s plaže.Najbolje je izbirati med fotografijami, ki čim bolje opišejo vaš življenjski slog. Tudi s popravki na fotografijah ne pretiravajte, saj si želite, da bi nekomu ugajali takšni, kot ste v resnici.Vsak ima nekaj, zaradi česar je poseben, edinstven, čudovit, zanimiv, privlačen ... V to rubriko spadajo podatki, kot so znamenje horoskopa, kolikokrat ste gledali Vojno zvezd in druge simpatične podrobnosti.Če veste, da vas zanimajo osebe tega in tega spola, stare med 25 in 35 leti, s takšnimi in drugačnimi lastnostmi ..., si prihranite čas in iskalnik nastavite čim bolj v skladu s svojimi željami.