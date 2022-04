Šest največjih groženj razmerju

Čeprav je v očeh večine prešuštvo največkrat usodno za partnersko razmerje, obstajajo dejanja, ki celo še bolj ogrozijo odnos: šest jih je.

Laži

Ne glede na to, zakaj do partnerja niste pošteni ali zakaj ni on pošten do vas, laži prej ali slej pridejo na dan, ogrozijo zaupanje in s tem resno zamajajo temelje odnosa.

Pomanjkanje pozornosti in nežnosti

Kadar se iz odnosa umaknejo objemi, poljubi in drugi načini izkazovanja nežnosti ter pozornosti, se mu žal ne obeta nič lepega.

Tiho negodovanje

Skrivanje in prikrivanje pravih občutkov zaradi ljubega hišnega miru vodi v nepremagljive zamere, ki na koncu zvezo pripeljejo do žalostnega konca.

Zavračanje kompromisa

Kompromisi so nepogrešljiva sestavina zveze. Kadar jih ena (ali celo obe) stran zavrača, ta ne more uspeti.

Pokroviteljsko obnašanje

Kadar se ena stran do druge obnaša pokroviteljsko, ji s tem sporoča, da se počuti superiorno. To je povsem v nasprotju z dejstvom, da naj bi bila v zvezi partnerja enakovredna, zato takšno obnašanje vodi v ohlajanje odnosa.

Nepravi razlogi za zvezo

Ostajanje v zvezi zaradi strahu pred tem, kaj bi ob razhodu rekli drugi, zaradi materialnih razlogov ali otrok, je škodljivo za vse, vpete v odnos, in za zvezo samo. Če v razmerju pogrešamo ljubezen, spoštovanje, predanost in razumevanje, jo je v vsakem primeru boljše končati prej kot slej ...