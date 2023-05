Šest najpogostejših razlogov za težave z erekcijo

Težave z doseganjem in ohranjanjem erekcije, ki so dolgotrajne in se pojavljajo domala pri vsakem spolnem odnosu, zahtevajo primerno obravnavo, kajti lahko nakazujejo na resne težave z zdravjem.

Kadar pa do njih prihaja le občasno, niso razlog za zaskrbljenost. Največkrat namreč nastopijo zaradi, lahko bi rekli, nedolžnih razlogov. Kateri so najpogostejši? Urolog Jamin Brahmbhat niza šest takšnih, zaradi katerih si ni treba beliti las.

Pitje alkohola

Alkohol negativno vpliva na živčevje in na krvni pretok, posledično moški pod njegovim vplivom težje doseže vzburjenje in ker v intimne organe pride manj krvi, tudi erekcijo.

Nova ljubimka

Velikokrat se zgodi, da zadeva spodaj ne deluje po pričakovanjih, kadar se moški v postelji znajde z novo ljubimko. Razlogov za to je več: eden je negotovost vase in v svojo izvedbo, drugi morebitne slabe izkušnje iz preteklih odnosov in tretji: ob novi ljubimki v telesu v ospredje stopi hormon adrenalin, ta nadvlada spolne hormone, posledično ud noče sodelovati z njegovim lastnikom.

Stres

Stres negativno vpliva na mentalno in fizično zdravje. Telo, ki se bori z njim, energijo usmerja v vitalne organe in penisa ne dojema kot enega od njih. Stres je pogost razlog za nezmožnost doseganja in ohranjanja erekcije tudi zato, ker hormon kortizol, ki ob njem prevladuje v organizmu, zavira sproščanje hormona testosterona, ki igra pri erekciji pomembno vlogo.

Uživanje nekaterih zdravil

Vsa zdravila imajo stranske učinke in nekatera od njih negativno vplivajo na erekcijo. Med temi so zdravila za uravnavanje krvnega tlaka, diuretiki in antidepresivi. Negativno namreč vplivajo na parasimpatično živčevje in na krvne žile, tudi tiste v penisu.

Masturbacija

Tik pred seksom v dvoje. Po njej je boljše počakati, da si telo opomore in ponovno nabere moči za akcijo.

Usklajenost z ovulacijo

Partnerja, ki se trudita povečati družino in spolne odnose prilagata njeni ovulaciji, sta pogosto pod takšnim pritiskom, da na koncu sploh ne uživata v seksu. Z moškega vidika to pomeni, da težko ali sploh ne morejo doseči erekcije.

»Stres zaradi prilagajanja ovulaciji nadvlada spontanost, seks ni več užitek in zato trpi izvedba. Če do nje sploh lahko pride,« je prepričan Eisenberg.