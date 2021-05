Šest najpogostejših napak med oralnim razvajanjem drage

Oralni seks je pri ženskah visoko na lestvici priljubljenih spolnih. A da bi on z njim njej pričaral popolno doživetje, se mora izogibati nekaterim usodnim napakam. Tu je šest najpogostejših. Prehiter jezik Počasen in nežen pristop je tudi s tega vidika prava pot. Torej: če jezik prehitro šviga, izkušnja zanjo ne bo najbolj zadovoljujoča. Drži sicer, da je vsaka dama s tega vidika zgodba zase, a praviloma so zmagovalni počasni in čutni gibi ključnega organa. V tem primeru, jezika. Vratolomne poze Denimo oralni seks med tem, ko ona stoji ali celo sedi nad njegovim obrazom. Bodimo realni, ti položaji zanjo niso najbolj udobni in zato je bolje ostati pri klasiki, pri kateri ona lepo leži na hrbtu. Vsaj na začetku zveze, ko se komaj spoznavata, je to nedvomno najboljša pot. Zanemarjanje ostalih delov telesa Drži, intimni predeli igrajo glavno vlogo. A ne pozabite na, pa jim recimo, stranske igralce. Kajti tudi druge erogene cone morate vključiti v celotno dogajanje. Razvajajte jih torej z rokami pa tudi z ustnicami in jezikom. Ignoriranje njenih odzivov Včasih pove, še večkrat pa z gibi telesa nakaže, ali ji je tisto, kar počnete, všeč ali ne. Teh namigov nikoli ne ignorirajte. Hitenje do orgazma Dejstvo je, da ženske na poti do orgazma potrebujejo več časa od moških. Zato bodite potrpežljivi in si vzemite čas. Naglica tudi s tega vidika ni na mestu. Razočaranje, če ne doživi orgazma Včasih ga pač ni. Ne glede na vložen trud in čas. A s tem ni nič narobe, zato ji ne zbujajte krivde in slabe vesti in ne dvomite v svojo izvedbo. Za doseganje ženskega orgazma je vključenih veliko dejavnikov in se zgodi, da se ti včasih preprosto ne poklopijo.

Komentarji: