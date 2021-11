Šest lastnosti sanjskega moškega

Vsaka ženska ima svojega sanjskega moškega, a vsak je malce podoben drugemu. Če imate takšnega s spodaj opisanimi lastnostmi, ga ne izpustite.

Če oba rada zapravljata za enake reči, bosta tudi srečna oba. FOTO: Bartekszewczyk/Getty Images

Prijaznost

Prijaznost je ena najbolj pomembnih lastnosti, ki ne mine, ko ima človek slab dan, to pa velja za vse, ne samo za partnerja. Prijazen moški ima širino in zna odpuščati, poleg tega pa še pomiriti in potolažiti.

Samopodoba

Moški z zdravo samopodobo je srečen. Lahko bi imel več, lahko bi bilo drugače, a je, kot je, s tem je zadovoljen in iskreno srečen. To še ne pomeni, da nima težav ali da se ne loteva novih izzivov, a v svojem bistvu je pomirjen s sabo.

Ljubezen

Ko vas moški ljubi v dobrih in slabih dneh, urejene ali ne, z vsemi napakami in vrlinami, in se ne pusti preplašiti vašim demonom, ste lahko prepričani, da je takšen moški sanjski. Ne išče popolnosti niti je ne potrebuje, ampak vas sprejema in ljubi, ker ve, da boste le tako lahko postali boljša, srečnejša oseba.

Smeh

Moški, ki vas zna nasmejati, je neprecenljiv. Vse raziskave kažejo, da imajo ženske veliko raje duhovite kot zadrgnjene moške, kar pa še ne pomeni, da vsaka šala lahko vžge. Za žensko je treba imeti posluh in spoznati, kje so njene meje humorja, preden jih lahko moški začne dvigovati.

Podpora

Nihče nima vsakega dneva odličnega, nasprotno, pogosto pride dan, ko vse izbruhne na plan in izgubimo živce, ne verjamemo vase, se obtožujemo ... Moški, ki je ženski v takšnih dneh sposoben dajati oporo in jo prepričati, da je vseeno najlepša, je v njenih očeh večni zmagovalec.

Denar

Bolj kot to, koliko denarja ima, je včasih pomembno, za kaj ga zapravlja. Morda je skopuh, kar je nekaterim všeč, večina žensk pa je navdušena, kadar njihov partner zapravlja za isti cilj, kot ga imajo same.

To pomeni, da brez slabe vesti nameni denar za obleke, parfum, kozmetiko, da prispeva k skupnim potovanjem, rad obiskuje restavracije ... Pomembno je, da ima vsaj približno iste cilje, za katere mu ni žal trošiti denarja ali ga vlagati vanje.