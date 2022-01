Seksualni trendi za leto 2022

Vsako leto prinaša nove smernice tudi v spolnosti. Leto, ki se je ravno začelo, pri tem ni izjema, to pa so erotični trendi, ki bodo prevladovali v njem.

BSDM

Kratica, ki označuje Bondage, Discipline, Sadism and Mazohism (vezanje, discipliniranje, sadizem in mazohizem). Skratka vključuje pisano paleto prijemov in tehnik, ki so na kožo pisane vsem pripravljenim premikati meje. Nekateri vse večjo priljubljenost tega povezujejo s karantenami zaradi koronavirusa. Poizvedovanje po teh tehnikah je na spletu lani naraslo za 250 odstotkov v primerjavi s preteklimi obdobji in se še povečuje.

Spolna ozaveščenost

Gre za sprejemanje in odkrivanje sebe kot erotičnega bitja ter usvajanje tehnik za obvladovanje negativnih misli in stresa, ki slabo vplivajo na seks. Ta ozaveščenost ustvarja razmere za popolno prepuščanje trenutku in užitku, ki jih prinaša druženje s partnerjem ali s samim seboj ter na takšen način krepi intimne občutke.

Glasbeno eksperimentiranje

Zagotovo se je vsakdo že kdaj prepustil seksu ob spremljavi dobre glasbe, letošnje leto pa vodi še na stopnjo dlje: številne študije so dokazale, da pravi glasbeni izbor lahko prebudi in okrepi libido ter izboljša sam intimni akt. Namig: boljši so počasnejši ritmi, izraziti basi pa pomirjajo um, pospešijo bitje srca in izboljšajo spolno razpoloženje.

Spolni trening

Če sta se ujela v seksualno rutino je morda čas, da rešitev poiščeta v seksualnem treningu. Vsekakor med eno od prvin tega sodijo keglove vaje. Te sicer nikoli niso ušle s seznama načinov za izboljšanje spolnega življenja, tokrat pa prav posebej izstopajo: strokovnjaki jih priporočajo moškim in ženskam, najboljši učinek na več ravni seksa bodo prinesle, če jih bosta vsak dan izvajala v družbi drug drugega in tako krepila mišice medeničnega dna ter spodbudila pretok spolnih energij po telesu.