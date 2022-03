Seksualne sposobnosti so močni odvisne od te lastnosti

Vsak se bo strinjal, da so seksualne sposobnosti med drugim odvisne od značaja posameznika. Konkretno: veliko število raziskav namiguje, da je seksualna narava človeka najbolj odvisna od petih osebnostnih lastnosti, imenovanih kar velikih pet, to pa so: pripravljenost na osvajanje novih izkušenj, vestnost, ekstrovertiranost, prijaznost in nevrotizem.

Tudi najnovejša študija, objavljena v časopisu Journal of Sex Research izpostavlja pomen velikih pet, pri tem pa posebej poudarja vestnost. Ta ima, po mnenju strokovnjakov, največji vpliv na doživljanje spolnosti moških in žensk.

Natančneje: vestni moški so redkeje poročali o težavah z erekcijo, vestne ženske pa so v manjši količini tožile o težavah z nizkim libidom, doseganjem vzburjenja in doseganjem orgazma.

Zadovoljnejši in uspešnejši

Raziskava je odkrila še, da so vestni ljudje seksualno zadovoljnejši od tistih, pri katerih ta kvaliteta ni tako močno izražena.

Do podobnih rezultatov je prišel avtor Justin J. Lehmiller, ki je anketiral 4000 Američanov in na podlagi njihovih odgovorov zaključil, da imajo vestni posamezniki manj s spolnostjo povezanih težav in da pogosteje od nevestnih okušajo seks. Postregel je tudi z domnevo, zakaj je temu tako:

»Vestni posamezniki upoštevajo svoje in čustva partnerja, vselej stremijo k dosegi cilja in brez zadrege delijo izkušnje ter seksualne fantazije. Zlasti te znajo opisati natančno ter podrobno in jih tudi ponesti v resnični svet.

Dejstvo je, da vestni ljudje znajo poslušati sebe ter druge.«

Lahko pomaga

Naj bo nekaj povsem jasno: če po naravi niste najbolj vestni, to ne pomeni, da ste obsojeni na slab seks. Na seksualne sposobnosti vplivajo mnogi dejavniki in nesmiselno bi jih bilo skrčiti zgolj na eno lastnost. A če jo premorete, vam v postelji lahko le koristi.