Seksualna suša je lahko tudi dobra

Nobenega dvoma ni, da spolna aktivnost pozitivno vpliva zdravje, počutje in na trdnost intimnega odnosa. A tudi abstinenca - načrtovana ali ne, ima svoje prednosti.

Boljša forma, višja samozavest

Seks je oblika vadbe in kadar tega ni, je treba za telo poskrbeti drugače: z več druge telesne aktivnosti in s premišljeno izbrano prehrano.

Vse to se odraža na boljši kondiciji, večji mišični masi in višji samozavesti.

Priložnost za raziskovanje svojega telesa

Obdobje brez seksa je idealno za raziskovanja lastnega telesa in za iskanje poti do vrhunca. Tedaj namreč v ospredje stopi masturbacija, ki je odličen način odkrivanja poti do užitka.

Manj stresa in nič strahu pred nosečnostjo

Čeprav je seks odličen za premagovanje stresa, je res tudi, da medsebojno usklajevanje seksualnih želja in iskanje kompromisov velikokrat tega povzroča.

Prav tako lahko izzove strah pred morebitno nezaželeno nosečnostjo. In če seksa ni, ni s tem povezanega stresa in ne strahov.

Seks je bolj cenjen

Nekaj, kar nam je vzeto, je vedno privlačnejše tistega, kar je vedno na voljo.

S seksom ni nič drugače: če se mu je treba odpovedati, je tedaj, ko zanj znova nastopi čas, veliko boljši in zadovoljujoč.