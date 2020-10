Seksualna inteligenca za dober seks

»Misli med spolnim aktom igrajo veliko večjo vlogo, kot razne tehnike in triki,« je prepričan spolni terapevt Marty Klein, ki v svojih delih izpostavlja pomen seksualne inteligence in dodaja, da je ključno za kvaliteten seks osredotočanje na tisto, kar se pred in po njem dogaja v možganih. Misli in spolna inteligenca »Intimni akt je velikokrat kaotičen, nepredvidljiv, včasih čuden in praktično nemogoče je slediti vsemu, kar naj bi pripeljalo do izjemne spolne izkušnje. Zato je pri njem najpomembnejše poznavanje svojih želja in pričakovanj ter usmerjanje misli k početju, ki je trenutno na sporedu posameznika ali para,« je povedal Klein in dodal:



»Gre za spolno inteligenco, ki vključuje poznavanje sebe ter svojih seksualnih prioritet, hkrati pa poznavanje želja in pričakovanj partnerja ter predvsem, obvladovanje misli med samim spolnim aktom in usmerjanje teh na konkretno dejanje. Prav to je tisto, kar v končni fazi pripelje do zadovoljstva med rjuhami,« je še izpostavil terapevt, kajti po njegovem prepričanju je to edina pot do zdravega, razburljivega in zadovoljujočega spolnega življenja. Ne iščite idealov S takšnim pristopom je mogoče na seks gledati kot na nekaj, kar lahko oblikujemo po svoji meri. In za konec še Kleinov pogled na koncept idealnega seksa:

»Noben spolni odnos ni idealen. Prav to pričakovanje je pogosto najvišja ovira do seksualnega zadovoljstva, saj par omejuje, namesto da bi ga osvobajal ter mu zagotavljal prosto pot. Zato se prenehajte primerjati z ideali in si med spolnim odnosom zastavljajte prava vprašanja: mi je to všeč, uživam v tem, uživa moj partner ob meni in podobna. Kajti te osvobajajoče misli zavračajo imperativ perfekcionizma in vodijo v individualno zadovoljstvo, čeprav to odstopa od splošnih norm, ki naj bi veljale za popolne izkušnje,« navaja Klein.