Seksi triki, ki bi jih morali poznati vsi moški

Biti ljubimec, ki se mu ženske ne bi mogle upreti, je najbrž želja slehernega moškega. Na srečo tega cilja ni tako težko doseči. Če boste uporabili nekaj preverjenih prijemov, bo uspelo tudi vam. Upočasnite Seks ni tekmovanje, ni hiter tek na kratke proge. Ženske obožujejo dolgo predigro z veliko dotiki, poljubi in neskončnim crkljanjem. Zato pozabite na naglico in si vzemite čas. Veliko časa. Pustite jo čakati Pripeljite jo do točke vrelišča, nato pa jo pustite, naj malo počaka. Želela bo, da nadaljujete, a ne pustite se prepričati in nadaljujte šele po krajšem ali daljšem predahu. S tem boste okrepili njeno vzburjenje in ji odprli pot do močnejšega orgazma. Veliko nežnih poljubov Nikoli ne pozabite nanje. Več ko jih bo, več delov njenega telesa ko boste prekrili z njimi, močnejša bo njena strast, ki se bo na koncu sprostila v obliki močne eksplozije. Malce jo grizljajte Med nežnimi poljubi uporabite tudi ugrize. Zlasti ušes in njenih spodnjih ustnic. Bodite nežni, a tudi malo grobi. To je nedvomno zmagovita kombinacija. Povejte ji, kako poželjiva je za vas Zašepetajte ji, da je lepa, seksi, poželjiva in da vas pogled nanjo obnori. Čeprav o tem pričajo vaša dejanja, je dokaze o neizmerni privlačnosti lepo tudi slišati. Bodite nepredvidljivi Spontanost in nepredvidljivost sta v seksu vedno dobrodošli. Zapeljite jo tako, kot je niste še nikoli, tam, kjer tega še niste storili, in v trenutku, ko to najmanj pričakuje. Vaša drznost in nepredvidljivost bosta zagotovo poplačani.