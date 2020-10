Seksa več kot zvezdniki

Resnega odnosa si ne želi, za svoje »delo« pa ne dobiva denarja, pravi, le občutek zadovoljstva, da je lahko pomagal.

Parom pomaga do uresničitve sanj o otroku. FOTO: Getty Images

je darovalec semena in se pri 50 letih lahko pohvali, da je oče 150 otrokom, svoje izjemno uspešne kariere oplojevalca žensk pa ne misli prekiniti.Joe pomaga ljudem, ki bi radi imeli otroka, pa ga zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo imeti. Njegova posebnost je, da je veliko otrok spočetih po naravni poti, ker si pari tako želijo. To pomeni, da se dogovorijo za obisk, pozvonijo na vratih, žena odide z Joejem, tudi če ga vidi prvič v življenju, v spalnico, mož pa počaka, da končata.Joe seksa na tri načine – delni spolni odnos, ki ne vključuje nežnosti in poljubljanja, naravni spolni odnos, ki je takšen, kot bi ga imeli s partnerjem, in umetni spolni odnos, pri katerem se semenska tekočina vstavi v injekcijo in takoj vbrizga v žensko nožnico. Nekatere ženske svojemu partnerju niti ne povedo, da jih je oplodil Joe, a on pravi, da se ga nezvestoba ne tiče, z nekaterimi ženskami odnos nadaljuje.Resnega odnosa si ne želi, za svoje »delo« pa ne dobiva denarja, pravi, le občutek zadovoljstva, da je lahko pomagal. Nekateri pari se mu zahvalijo s fotografijo novorojenčka, drugi pozabijo nanj, a njegovi potomci ostanejo kot živ dokaz njegove dobrote.