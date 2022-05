Seks za vitek stas: intenziven je primerljiv s polurnim tekom na stezi

Raziskava, v kateri so sodelovali mladi pari iz Kanade, je pokazala, da je intenzivnost spolnega odnosa podobna naporu, ki ga od nas zahteva zmerna telesna dejavnost, na primer hoja. In to še ni vse: glede na merjenje srčnega utripa je masturbacija podobna zelo blagi vadbi, kot je na primer umirjen, počasen sprehod.

Na podlagi tega so znanstveniki sklenili, da lahko seks primerjamo z vadbo, seveda pa je vse odvisno od tega, koliko je pri spolnem odnosu nekdo aktiven. Fino je, ker tisti, ki se poskušajo spraviti v formo in poskrbeti za mišice (ter izgubo kakega kilograma), spolnega odnosa sploh ne dojemajo kot vadbe, pač pa užitek, sprostitev. Po drugi strani tisti, ki niso pretirano aktivni in ne vadijo prav pogosto, tudi zmerno intenziven seks doživljajo kot telesni napor, takega, kot ga vadečemu denimo predstavlja tek na dolge proge.

Znanstveniki so že dokazali, da fizična dejavnost in skrb za telo višata spolno slo in tudi užitek med seksom, saj je takrat pač človek zadovoljen s sabo in tudi bolj samozavesten kot tisti, ki se gibanju in skrbi za telo ne posvečajo tako. A tisti, ki nič ne naredijo zase, niti s seksom ne bodo izklesali svojega telesa.

Intenziven seks je primerljiv s polurnim tekom na stezi.

Sicer pa so izračunali, da v pol ure spolnega odnosa porabimo okoli 150 kilokalorij, številka je lahko še višja, odvisno od položaja. Z zelo intenzivnim seksom lahko porabimo 350 kilokalorij, kar je primerljivo s polurnim tekom na stezi. Največ mišic aktivira najbolj klasičen položaj, misijonarski, a to velja le za moške. Ženske, ki doživijo orgazem, potrošijo več kalorij kot tiste, ki vrhunca ne izkusijo. Zato le poskrbite, da se bo ljubljenje vselej končalo veselo in srečno. In še ena zanimiva podrobnost: med seksom moški porabijo več kalorij, in to zato, ker imajo več mišične mase.