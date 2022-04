Kako je s seksom v zrelih letih

Spolnost ima številne pozitivne učinke, tako na fiziološki kot na psihološki in socialni ravni. Zdrave, zadovoljujoče spolnosti ne smemo jemati enodimenzionalno oziroma povečevati njenega pomena za človeško zdravje ali zadovoljujoč odnos. Njena vloga se skozi čas v odnosu spreminja. Običajno je pomembnejša na začetku, sčasoma njen pomen upade in se poveča vloga drugih elementov izpolnjujočega partnerstva, kot sta intimnost in zavezanost, opisuje psiholog Robert Sternberg v svoji trikotni teoriji ljubezni.

Človeška telesa se sčasoma spreminjajo in to verjetno nikjer ni tako opazno kot pri spolnem življenju v zrelejših letih. Pri moških se spolni nagon lahko zmanjša, saj proizvodnja hormonov naravno pade. Lahko se pojavijo težave, kot je erektilna disfunkcija, ali druge zdravstvene tegobe, ki lahko ovirajo spolnost. Tudi pri ženskah se lahko pojavijo določeni dejavniki, denimo suhost vagine, po menopavzi tudi manjši libido. Zaradi naštetega je lahko seks stresen za oba partnerja. Čeprav starejši odrasli doživijo fizične spremembe, pogosto pričakujejo, da bo njihovo spolno življenje ostalo takšno, kot je bilo pred desetletji, in to ni vedno realno. Zdrava spolnost ne pomeni nujno pogostih spolnih odnosov. Bolj gre za to, da je seksualno življenje v skladu z osebnimi normami posameznika oz. tistih, ki so udeleženi, pravi psihologinja dr. Tjaša M. Kos. »Raziskave kažejo na pozitivne učinke različnih oblik spolnega vedenja. Psihološko se težave pojavljajo predvsem takrat, kadar se naša pričakovanja razlikujejo od realnosti.« O zadovoljujoči, zdravi spolnosti torej lahko govorimo, ko se naša pričakovanja ujemajo s tem, kar nam prinese realnost.

Najpogostejše težave Najpogostejše težave pri spolnem aktu v zrelih letih so suhost nožnice pri ženskah in težave z erekcijo oziroma nesposobnost erekcije pri moških. Na spolno željo in pogostost spolnih odnosov vplivajo nekatera bolezenska stanja in zdravila. Tako so npr. dokazali manjšo spolno aktivnost pri ženskah, ki jemljejo antidepresive in pomirjevala. Tudi številne bolezni, ki se pojavijo s starostjo in vplivajo na splošno kondicijo telesa, seveda vplivajo na izvedbo spolnega akta in doživetje orgazma. Pri tem nista zanemarljivi niti vloga partnerja ter njegova pripravljenost za seks.

Nujen pogovor

Za dober odnos, tudi spolni, je pomembna komunikacija med partnerjema. FOTO: Diamond Dogs/Getty Images

Strokovnjakinja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dr. med., ob tem izpostavlja komuniciranje. Poudarja, da je pri dobrem odnosu, tudi pri spolnem življenju, zelo pomembna dobra komunikacija med partnerjema. Tudi glede reševanja fizioloških težav, ki se pogosto pojavijo v zrelih letih, je prvi korak ta, da se s partnerjem pogovorimo, kaj nas muči, in to poskušamo rešiti skupaj. Otresti se moramo predsodkov in si za spolnost vzeti čas, graditi na odnosu, se ljubkovati in veliko dotikati. Naslednji korak je poiskati pomoč pri strokovnjaku. »Težave s suho nožnico in posledično bolečim spolnim odnosom za žensko uspešno zdravimo z lubrikanti in hormonskimi kremami, ki se nanesejo lokalno, pri moških pa je poleg čudežne tabletke še vrsta drugih metod zdravljenja, odvisnih od simptomov in zdravstvenega statusa. Pri ženskah pomaga tudi nadomestno hormonsko zdravljenje, ki poveča tudi spolno željo,« pravi Leskovškova.

K zadovoljivemu spolnemu življenju v zrelejših letih pripomoreta tudi ponovna opredelitev in ovrednotenje seksa. To bi lahko pomenilo spremembo načina, na katerega zadovoljimo potrebe drug drugega. Najslabše je, da domnevamo, da obstaja samo en način za spolni odnos. Predvsem pa ni nujno, da je seks vse ali nič, zato je dobro, da skupaj s partnerjem oblikujemo novo idejo o seksu. Nekateri pari lahko na primer uživajo v povezavi, ki temelji na druženju, kjer je poudarek na čustvenem povezovanju in preživljanju kakovostnega skupnega časa in manj na fizični ravni.