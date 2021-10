Seks v starosti: pri ženskah znižuje, pri moških povečuje tveganje za …

Glede na v publikaciji Journal of Health and Social Behavior objavljene rezultate raziskave, je pri starejših moških, ki se strastem predajajo enkrat tedensko, dvakrat višje tveganje za srčno ali možgansko kap, kot pri njihovih manj aktivnih vrstnikih. In pogosteje, kot uživajo med rjuhami, višja je nevarnost za usodno bolezen.

»Starejši moški, ki svoje spolno življenje opisujejo kot izvrstno ter so med rjuhami dejavni, so pod višjim tveganjem za bolezni srca in ožilja v primerjavi z onimi ki tožijo, da niso najbolj zadovoljni s spolnim življenjem,« je povedala avtorica študije in profesorica sociologije na univerzi Michigan, Hui Liu.

V nasprotju s tem pa so rezultati te iste raziskave pokazali, da je pri starejših ženskah, ki pogosto uživajo v seksu, to tveganje nižje v primerjavi z onimi, ki so spolno življenje potisnile na stranski tir. Korist in škoda »Ti rezultati sami po sebi pod vprašanje postavljajo predpostavko, da je seks zgolj dober za vse,« je še povedala znanstvenica in dodala, da bi se morale starejše osebe dobro zavedati koristi, pa tudi negativnih učinkov seksa v tretjem življenjskem obdobju.

Dodala je še, da so ti podatki v nasprotju z do sedaj znanimi priporočili, ki so dokazovali, da je tudi pri moških, ki so v starosti spolno dejavni, nižje tveganje za srčne bolezni in predpostavila, da razlika med spoloma prihaja iz čustvenega dojemanja intimnega akta:

»Dober seks je ključ do čustvenega, psihičnega in fizičnega blagostanja žensk. Znižuje stres in s tem varuje zdravje srca ter zdravje na sploh. Moški so nekoliko drugačni, njim emocionalna povezanost ni tako pomembna in s tega vidika ima intimni akt na njihovo zdravje ter počutje manjši vpliv,« je povedala sociologinja. Pa vendar … »Ne glede na omenjene rezultate, še vedno verjamem, da seks koristi tudi v tretjem življenjskem obdobju in pri vseh znižuje tveganje za številne bolezni,« je povedal kardiolog David Campbell, ki starejši populaciji predlaga naj se, če so glede seka v kasnejšem obdobju življenja v dvomih, posvetujejo s svojim zdravnikom, ki jim bo pojasnil morebitna tveganja in dobrobit glede na njegovo konkretno zdravstveno stanje.

