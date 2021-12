Seks namesto telovadbe

Dejstvo je, da sta telesna aktivnost oziroma vadba in spolnost tesno povezani. In sicer iz več vidikov: telesna aktivnost denimo viša samozavest in spodbuja spolno željo, na drugi strani bi na seks zlahka gledali kot na telesno aktivnost.

V vsakem primeru torej lahko združimo prijetno s koristnim, pa ste se kdaj vprašali, koliko energije sploh telo porabi med seksom?

Seveda je zadeva odvisna od poze in intenzitete akcije, a nekaj okvirnih vrednosti vam lahko zaupamo.

Presenetljiva števila

V povprečju bi lahko rekli, da telo v pol ure seksa porabi 615 džulov (150 kalorij) energije. Med zelo intenzivnim se poraba poviša ter lahko naraste na 1435 džulov (350 kalorij).

Zanimivo pri tem je, da se največ mišic aktivira med klasično misijonarsko pozo, vendar to velja le za moške. Med oralnim seksom telo tistega, ki razvaja, v pol ure porabi približno 400 džulov (100 kalorij), kar je enakovredno 15 minutni hoji.

Ženske, ki dosežejo orgazem, porabijo več energije od onih, ki ga ne.

In še ena zanimivost: moški med seksom porabijo več energije od žensk. Zakaj? Zato ker imajo na telesu več mišične mase.