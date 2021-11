Seks, ki ženske praviloma pripelje do orgazma

Znano je, da ženske veliko redkeje od moškim med spolnim aktom doživijo orgazem. To je potrdila tudi velika ameriška nacionalna raziskava, katere rezultate so objavili v časopisu National Survey of Sex and Behaviour. Tam so na podlagi študije zapisali, da med intimnim aktom orgazem praviloma doživi 91 odstotkov moških in le 64 odstotkov žensk.

Nerealni moški

Ko so izvajalci raziskave moške povprašali, kako pogosto menijo, da njihove ljubimke dosežejo višek so ti povedali, da v 85. odstotkih, kar je za 19 odstotkov več kot v resnici.

Kar lahko pomeni dvoje: da one dobro igrajo ali da oni precenjujejo svoje sposobnosti.

Kakšen pa je z ženskega vidika najboljši seks?

V nedavni raziskavi, v kateri je sodelovalo 1931 oseb, starih od 18 do 59 let so prostovoljke povprašali, kakšen akt jih praviloma pripelje do vrhunca.

In odgovori?

36 odstotkov žensk je povedalo, da je zmagovita pot vaginalni seks.

Na drugem mestu se je s 26 odstotki znašel oralni seks in na tretjem vzajemna masturbacija. To je izpostavilo 24 odstotkov sodelujočih.