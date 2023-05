Sedem znakov, da zvezi ni več ljubezni

V vsakem razmerju ali zakonu se včasih zdi, da se je ljubezen skrila. A če so občutki kratkotrajni in jih partnerja znata premagati, niso usodni. Usodno pa je, kadar se v zvezi iz dneva v dan pojavljajo jasni znaki, da ni več ljubezni. Ti so najzgovornejši.

Fizični simptomi

Nesrečna zveza je slaba zveza, ki izčrpava dušo in telo. Slednje se lahko na dejstvo, da ljubezni ni več, odzove s fizičnimi znaki, kot so stalna utrujenost, glavobol, nespečnost, slabost in podobno.

Stalna medsebojna kritika

Kritika, ki je upravičena in primerno podana, je lahko način za izboljšanje sebe. A če se v zvezi vse vrti okoli kritiziranja, upravičenega ali ne, je to znak, da se je ljubezen umaknila manj prijetnim občutkom.

Drug na drugega se ne zanašata več

Če partner ni več oseba, h kateri se najprej zatečete, ko ste nesrečni ali v stiski je velika verjetnost, da je ljubezen do njega izginila.

Prezirata se

Še eno čustvo, ki nakazuje, da se je ljubezen izpela, je prezir, ki ga čutita, in na različne načine v družbi drug drugega izražata. Prezir zagotovo ni sestavina kvalitetne zveze in je jasen znak, da ljubezni med vama ni več.

Izogibanje drug drugemu

Namesto da bi težila k temu, da bi skupaj preživela čim več časa, se trudita, da bi bila kar najdlje ločena. To je še en dokaz, da v vajenem odnosu ni vse v najlepšem redu.

Ne ljubi se vam več prepirati

Sploh se ne trudite, da bi pojasnili svoje stališče in ne, da bi razumeli poglede partnerja. Ker se vam zdi, da to res nima smisla.

Srečnejši ste, ko sta ločena

Ne glede na to, kako dolga je vajina ločitev in zakaj sta razdvojena, vi ste, tedaj ko nista skupaj srečnejši, kot kadar sta skupaj. Torej ni dvoma, da se je ljubezen v vajini zvezi izpela …