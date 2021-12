Sedem skrivnosti ženske masturbacije

Čeprav ženska masturbacija že dolgo ni več tabu tema, je še vedno zakrita s tančico skrivnosti. Poglejte sedem najzanimivejših.

Sama je hitrejša

Povprečen moški brez težav orgazem doseže v zgolj nekaj minutah, povprečna ženska med seksom zanj potrebuje od 15 do 20 minut. Drugačna pa je zgodba, ko gre za masturbacijo. Veliko število dam se lahko od vrhunca z njo popelje v zgolj dveh do treh minutah.

Ona to počne bolj redko

Ena od na to temo opravljenih raziskav je pokazala, da 25 odstotkov moških masturbira približno trikrat na teden, več kot 55 odstotkov pa vsaj enkrat tedensko.

Pri ženskah so zadeve malo drugačne: le 10 odstotkov teh masturbira trikrat na teden, 38 odstotkov pa le enkrat na mesec. In še ena razlika: medtem ko se moški z masturbacijo praviloma prvič srečajo v najstniških letih, se ženske kasneje, nekje v dvajsetih.

Drugačna priprava

Za moške pri masturbaciji okolje in vzdušje ne igrata posebne vloge. Na drugi strani je za dame oboje zelo pomembno. Pa naj gre za seksi spodnje perilo, mentalno stimulacijo, prijetno okolje, seksi glasbo, skratka kar koli, kar jim pomaga do boljšega vzburjenja.

Nežen dotik

Pri moških med masturbacijo prevladujejo čvrst stisk in hitri gibi. Pri damah pa nežnejši dotiki, počasnejši gibi in subtilnejše početje. To je razumljivo, saj je klitoris veliko občutljivejši od moškega ključnega organa. In čeprav tudi dame velikokrat na koncu preidejo na močnejše prijeme, je uvod vselej nežen in počasen.

Raziskuje celotno telo

Še ena zanimivost, povezana z žensko masturbacijo: ona med njo raziskuje celotno telo in se ne posveča le intimnim predelom, kot je značilno za masturbacijo moških.

Orgazem ni edini cilj

Največja razlika med samozadovoljevanjem moških in žensk: medtem ko je pri prvih orgazem en in edini cilj, je pri ženskah zadeva malo drugačna. Dejanje jim namreč prinaša zadovoljstvo tudi, če vrhunca ni.

Vrhunec, ki traja in traja

Če pa do vrhunca vendarle pride, ta lahko traja in traja ali se spremeni v cel niz zaporednih orgazmov ter tako prinese vse, kar prinaša seks v dvoje, le da v večjih količinah.

