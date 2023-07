Sedem situacij, po katerih je nemogoče obuditi strast

Seks je včasih nepredvidljiv in med njim se zgodi kaj, česar eden ali oba partnerja res ne bi pričakovala.

Zadeva je lahko tako neprijetna, da v hipu ubije vso strast in vzame voljo po nadaljevanju.

Kaj nekoga zmoti do te mere, da mu povsem ubije željo po seksu?

S to temo so se pozabavali v ameriškem podjetju Super Drug, kjer so med 2000 mladih prebivalcev Združenih držav Amerike in Evrope opravili anketo in jih povprašali, kaj povsem ubije njihovo strast. Nastal je naslednji seznam:

Napačno ime v postelji

Ni hujšega občutka, kot med rjuhami slišati ali izgovoriti napačno ime. S tem se je strinjalo 99 odstotkov vprašanih.

Snemanje seksa

Če ni stvar dogovora, je to zelo slaba poteza.

Fetiš stopal

5,8 odstotka vprašanih je končalo zvezo, ker je imel partner ta fetiš. Vsem pač ni všeč …

Kihanje

Včasih seks izzove kihanje in tedaj kihanje praviloma poskrbi, da se akt konča in ne nadaljuje. Tako je vsaj dejalo 3,9 odstotka vprašanih.

Ugrizi

3,7 odstotka vprašanih je prenehalo s seksom, ker jih je partner ugriznil.

Nepričakovan obisk

Lahko se zgodi, da kdo nenapovedano pride v sobo, kjer poteka akcija, ta se v tem primeru konča in ne nadaljuje.

Razbijanje

V navalu strasti se lahko kaj razbije, in če gre za kaj dragocenega, to ni ravno recept za nadaljevanje seksa. 1,1 odstotka vprašanih je zaradi razbite vaze, svetilke, ogledala ... partnerja za vedno vrglo iz postelje.