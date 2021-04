Sedem obljub partnerjev v srečnih zvezah

Preprostega odgovora na vprašanje, kako osnovati srečno zvezo, ni, kajti na to vpliva veliko dejavnikov, najbolj pa seveda obnašanje dveh, ki sta vanjo vpeta, in obljube, ki si jih dasta. Izrečene z besedami, izlite na papir ali dane samo v mislih. Vseeno je, pomembno je le, da se jih dosledno držita. Katere pa so neprecenljive? Obljuba o medsebojni podpori pri uresničevanju ciljev Enkrat podporo potrebuje en, drugič drugi, pomembna je le, da jo dobi od človeka, ki mu je najbolj blizu. Obljuba o sprejemanju staršev in drugih članov družine Ni treba, da se z njimi vedno strinjate ali razumete, pomembno pa je, da člane primarnih družin spoštujeta ter jih ne zaničujeta ali celo zasmehujeta. Obljuba o sprejemanju napak Vsak ima napake, ljubiti pa pomeni sprejeti človeka z vsemi lepimi in tudi manj lepimi lastnostmi. Obljuba o razumevanju preteklosti Oba imata preteklost, oba imata za seboj svoje zgodbe in oba morata zgodovino drug drugega sprejeti ter razumeti. Obljuba o osredotočanju na pozitivne stvari V vsaki zvezi pridejo vzponi in padci, lepi ter manj lepi trenutki, a v končni fazi je za uspeh razmerja pomembno, da večjo težo pripisujeta lepim stvarem kot neprijetnim. Obljuba, da bosta vedno prisotna Četudi ne fizično, pa v mislih. Tudi tedaj, ko vaju bodo ločevale dolge razdalje. Obljuba, da se bosta vedno spoštovala Spoštovanje je ključna sestavina zveze, ki nikoli ne sme ostati zapostavljena. Vzajemno spoštovanje omogoča, da odnos obstane ne glede na čeri, s katerimi se srečuje, in ne glede na to, da se v njem ne cedita vedno med in mleko.

