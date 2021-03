Sedem navad parov, ki se lahko pohvalijo z odličnim spolnim življenjem

Vsak dan si povedo, kaj si v resnici mislijo.

Večkrat se strastno poljubljajo brez pravega razloga.

Drug drugemu delijo komplimente.

Hodijo na zmenke ne glede na to, kako dolgo so v razmerju.

Razvajajo drug drugega.

V javnosti si izkazujejo nežnost.

Odkrito govorijo o spolnem življenju.

Kaj je skupno parom, ki se lahko pohvalijo z odličnim seksom? Odgovor že leta poskuša najti ameriški psiholog, terapevt in analitik ljubezenskih življenj,. V eno od študij je vključil 70.000 parov iz 24 držav vsega sveta in dognal, da je parom z odličnim spolnim življenjem skupnih kar nekaj navad. Takole je izpostavil najpomembnejših sedem:Njegova soproga,, ki prav tako opravlja znanstvena dela s tega področja, temu dodaja, da je treba pozabiti na sicer pogosti mit, ki se glasi, da mora biti vsak spolni odnos popoln ter poln strasti. Psihologinja se s tem ne strinja in navaja, da je le vsak deseti seks odličen, večina pa sodi v sivo povprečje, a s tem ni prav nič narobe.