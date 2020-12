Sedem največkrat zamolčanih dejstev o seksu

Beseda pogosto nanese na seks, na iskanje idealnega spolnega partnerja, na orgazme in še bi lahko naštevali. Veliko dejstev s tega področja pa praviloma ostane skritih. Zagotovo sledečih sedem. Seks s prijateljem ne vodi v razmerje To, da s prijateljem občasno skočita med rjuhe ne pomeni, da bosta nekoč par. Velikokrat je seks samo seks in nikoli ne postane nekaj več. Seks ni vedno seksi Včasih se med njim pripeti nezgoda, včasih je vir zadrege in sramu, včasih izzove poplavo solza, včasih obžalovanje. Pozitivni občutki in čisto zadovoljstvo torej niso pravilo. Včasih prinaša tiho sporočilo Občutek imate, da je v razmerju vse odlično, le med rjuhami zadeve ne tečejo, kot bi morale. Se zgodi, a v tem primeru zamenjajte partnerja. Skrivnostna privlačnost Med sodelavci, prijatelji in znanci so ljudje, ki bi z veseljem seksali z vami, čeprav se vam to niti ne sanja in si jih nikoli niste predstavljali v vlogi svojega ljubimca. Spolna abstinenca je priporočljiva Nič ni narobe, če v življenju od časa do časa nastopi spolna abstinenca. Namerna ali ne. Prav je, da si kdaj vzamete predah. Ljubezen ni vedno boljša do seksa Morda nekateri res lahko živijo v zakonu brez seksa in v ospredje postavljajo druge kvalitete ter osnujejo uspešno zvezo. A takšna razmerja so v resnici zelo redka in če vam spolnost veliko pomeni se ne pustite prepričati, da seksa, če boste resnično ljubljeni, sčasoma ne boste več pogrešali. Včasih je svoboda na prvem mestu Lahko se zgodi, da se boste v osebo, s katero se zabavate v postelji, zaljubili, ne boste pa razmišljali o tem, da bi z njo stkali trajnejše razmerje (ali se bo to zgodilo pri drugi strani). Vedite, da vas seks ne veže na nikogar in da spolnost nikogar ne veže na vas. Tako pač je.