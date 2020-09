Sedem jasnih znakov, da imate dobrega partnerja

Kakšen je popoln moški? Vprašanje, na katero odgovora ni mogoče podati. Kajti vsaki zreli ženski je jasno, da je popolnost nedosegljiv ideal. Lahko pa se mu približajo tisti, ki imajo nekatere vrline. Če jih ima tudi vaš srčni izbranec, ste lahko prepričani, da imate dobrega (četudi ne idealnega) partnerja. Ob njem se počutite varno Varnost je pomembna v vsaki intimni zvezi: s čustvenega, fizičnega in materialnega vidika. Če vam dragi to zagotavlja, ste lahko srečni in zadovoljni. Krepi vašo samozavest Če vas ceni, spoštuje, kar vam pokaže ali pove ob vsaki priložnosti, z vami ne manipulira in vas ne skuša nadzorovati, vas dojema kot enakovredno in tudi krepi vašo samozavest. Spodbuja vas Kadar ste v dvomih, kadar se vam kaj zatakne ali se vam zdi, da ste v brezizhodni situaciji, vas zna spodbuditi in vam odstreti nove poglede na življenje, s katerimi je to v trenutku lepše in manj grozeče. Zvest vam je O tem, da bi vas prevaral, sploh ne razmišlja, saj vam je zvest in predan ter vam vedno dokazuje, da ste zanj ena in edina. Ve, da potrebujete tudi čas samo zase Zrel partner se zaveda, da vsak posameznik v razmerju potrebuje tudi čas zase. Če vam ga dragi zagotavlja in vas pri tem ne omejuje, je res dober partner. Dopušča vam, da ostajate svoji Na noben način vas ne skuša spreminjati, ceni vaše mnenje, čeprav se z njim ne strinja vedno, in ne pričakuje, da bi se mu v kakršnem koli smislu podrejali. Ker vas ima rad, kakršni ste. Zanj ste vedno na prvem mestu Nanj se vedno lahko zanesete, on je vaša opora, tolažnik in zaupnik. Z njim lahko proslavljate uspehe in ob njem brez zadržkov objokujete padce. On je vaša skala in varen pristan, v katerem najdete prav tisto, kar v danem trenutku najbolj potrebujete.