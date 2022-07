Sedem dokazov, da vas ljubi

Telesna govorica je zgovoren pokazatelj resničnih občutkov, tudi ljubezni. Poglejte nekaj dokazov, da vas vaš srčni izbranec resnično ljubi.

Položaj prstov na nogah

Ne glede na to, kje sedita: doma, v restavraciji ali v baru, če je resnično zaljubljen, bo prste stopal podzavestno vedno usmeril proti vam.

Posnemanje vašega telesnega govora

Če je med hojo vajin korak usklajen, oba istočasno skodelico kave poneseta proti ustnicam, si tedaj, kot vi popravi lase ali oblačilo s tem nezavedno nakazuje, da sta na isti valovni dolžini.

Razvajanje s čisto svojimi rituali

Preden se razideta, vas vedno trikrat poljubi, ko vas objame, vas poboža po hrbtu, telefonski pogovor zaključi z izpovedjo ljubezni … takšne in podobne malenkosti mu služijo za dokazovaje, da ste zanj res posebni in mu veliko pomenite.

Dolgo zrenje v oči

Dolgo zrenje v oči lahko izzove nelagodje, a če on pogleda ne more odvrniti od vaših, to pomeni le eno: do vas goji globoka čustva.

Deljenje osebnega prostora

Kar pomeni, da ga ne moti tesna fizična bližina, da rad sedi ali stoji tik ob vas in ga stik z vašim telesom nikoli ne ovira. Morda se to zdi samo po sebi umevno, a dejstvo je, da v svoj osebni prostor spustimo le osebe, ki so nam resnično blizu.

Pogost smeh

Ker ga navdajate s pozitivno energijo, prav takšno izžareva tudi on, kar se kaže v njegovem širokem nasmehu.

Pogosti dotiki

Rad vas drži za roko, vas objame čez ramena, vas poboža po obrazu, vam popravi lase, skratka, vsako priložnost izkoristiti za dotik, ki, naj bo še tako bežen in na videz nepomemben, jasno priča o njegovih občutkih.