Sedem iskrenih odgovorov na vprašanje, zakaj jih privlačijo slabi fantje

Imeti enkrat v življenju nesrečo pri izbiri partnerja je povsem sprejemljivo. Kaj pa če se to dogaja redno in se vedno znova ujamete v objem nekoga, ki je do vas nepošten, celo nasilen, z vami manipulira ali vam kako drugače kaže, da vas ne spoštuje? V tem primeru se je treba zazreti vase in poiskati odgovore na vprašanje, zakaj me privlačijo slabi fantje. Tu je nekaj najverjetnejših.

Nesamozavest

Nekatere so preprosto pripravljene prenesti vse. Samo zato, ker nimajo samozavesti in so prepričane, da boljšega od nekoga, ki se do njih grdo obnaša, ne bodo dobile. Slabe osebe in manipulatorji to šibkost izkoristijo in vedno obrnejo sebi v prid, s svojim obnašanjem pa samozavest še bolj manjšajo in tako ustvarijo začarani krog, iz katerega je težko zbežati.

Najpomembnejši je videz

Težko je v razmerje stopiti z nekom, ki se vam ne zdi privlačen, a lep videz ne sme biti edini kriterij pri izbiri partnerja. Prav tako ali še pomembnejši je značaj. Kajti vedite, nekdo, ki se do vas grdo obnaša že na začetku zveze, se bo takšen tudi, ko z leti ne bo več privlačen na pogled.

Ne poslušate prijateljev ali članov družine

Ti so velikokrat objektivnejši od vas samih in hitreje prepoznajo nekoga, ki ni pravi za vas, ker se do vas grdo obnaša. Njihovih opozoril ne bi smeli kar ignorirati, kajti velikokrat imajo prav in vas opozarjajo, ker vas poznajo in vam privoščijo srečo, ne zato ker bi vam zavidali.

Iz prejšnjih zvez se niste ničesar naučili

Vsaka razpadla zveza bi morala biti tudi šola za nadaljnje odnose. Če vedno znova ponavljate iste napake in če na neprimerno obnašanje partnerja mižite na obe očesi, ne morete pričakovati, da boste izbrali takšnega, ki vas bi cenil in spoštoval.

V razmerju se podrejate

Kompromisi so del vsakega odnosa, to je povsem jasno. A eno so kompromisi, ki jih sprejemata obe strani, nekaj povsem drugega pa podrejanje do te mere, da na koncu sebe sploh ne prepoznate več.

Nočete biti sami

Nekateri sovražijo misel, da bi v življenju bili sami in brez partnerja, zato se brezglavo podajajo iz zveze v zvezo in niso pozorni na neprimerno obnašanje druge strani ali ga zato, da ne bi ostali sami, namerno spregledajo. Če ste se v tem prepoznali tudi sami, je to lahko odgovor na vprašanje, zakaj vedno pristajate ob moških, ki si vas ne zaslužijo.

Prepričani ste, da lahko nekoga spremenite

Veste, da se ne more pohvaliti z dobrimi lastnostmi, na to vas opozarjajo prijatelji in družina, a vi ste prepričani, da ga lahko spremenite v boljšega človeka. Žal se to največkrat ne zgodi, kajti ljudje se spreminjajo le, če to hočejo sami. Neuspela misija pa v vas znova zbudi obžalovanje ter stre zlomi srce.