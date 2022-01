Sedanji sovraži bivšega

Ni veliko ljudi, ki mirno prenašajo, da se njihov partner še vedno dobro razume z bivšim, pravzaprav jih je veliko več, ki bivše svojih partnerjev naravnost sovražijo, pa ne samo zaradi ljubosumja.

Še vedno je prisoten

Če vaš partner veliko govori o svojem bivšem in vas nenehno primerja, se morata oba vprašati, zakaj to počne in kaj to pomeni. Iskren razmislek je obvezen.

Preveč prtljage

Vsak nosi s seboj svoj čustveni tovor iz preteklosti, ki z leti ne postaja nič manjši, sploh če so bile preizkušnje zelo težke. Takrat ljudje postanejo nezaupljivi in se tudi v novem odnosu težko sprostijo in zaupajo, kar partnerja prizadene, saj pomeni, da težave z bivšim še niso pozabljene.

Videz

Večina ljudi je obremenjena s svojim videzom, večina se jih primerja med sabo, ne samo po videzu, ampak tudi statusu in drugih rečeh. Ko vam partner pokaže svojega bivšega, se boste hote ali nehote začeli primerjati in trpeti, če imate nizko samopodobo. Običajno to poudari nestabilnost v odnosu, zaradi katere izbruhnejo tudi druge težave.