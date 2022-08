Še vedno me ima rada, samo ne prepozna me več

Klici galebov, ki prhutajo s krili, kakor da bi hoteli razpihati črne oblake. Most, ki je tam že od nekdaj. Okrušen beton, ki ga je načel čas, skriva zgodbe. Težko bi ga bilo zakrpati. Poškodbe so prehude. Lahko bi ga obrusili, na novo ometali in nanesli čezenj svežo barvo. A notranjost, ta je nepopravljiva. Napotim se čez most. Pred mano se razprostira širna prostrana. Vem, da je za koncem zemlje morje. Globoko, skrivnostno. V rdeči zemlji vidim sledi. Milijone sledi nemih korakov. Kdo ve, katera je moja. Ne morem je primerjati s sedanjim odtisom. Moral je biti manjši, šibkejši odtis. Zapiha lebič ...Preberite finalistek za Onino zgodbo 2022 in glasujte za svojo zmagovalko na Onaplus.si.