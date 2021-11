Še nikoli nisem doživela orgazma, zdi se mi, da si samo suhice zaslužijo užitek

Od nekdaj sem bila športnica, vendar sem se zadnja leta zaradi operacij in drugih zadev »zapustila«, kar je pripeljalo do nezadovoljstva in nesprejemanja svojega telesa. Ker sem bolj močne postave, imam nekakšno blokado in se mi zdi, da si samo suhe punce zaslužijo užitek in da samo one privlačijo moške ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si.