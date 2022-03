Samski starši na zmenkih

Zmenki po ločitvi so lahko težki ali skoraj neizvedljivi, tudi če so okoliščine vzdržne, saj ni lahko najti ravnotežja med zasebnim in družinskim življenjem ter delom in drugimi obveznostmi. Ni lahko, ni pa nemogoče.

Izbira

Ko iščete nekoga, s komer bi lahko razvili odnos, razmišljajte o osebi, ki bi lahko bila vašim otrokom vzor, tudi če sama nima otrok. Ljudje se lahko hitro zaljubijo v nekoga, ki nima ne časa ne prostora za otroke, ker je lahko očarljiv, pameten, bogat, privlačen, ne pomislijo pa, da je to nezdružljivo z njihovim življenjskim slogom.

Čas zase

Tudi vi imate pravico do svojega časa, in takrat lahko počnete, kar se vam zljubi, ne da bi morali polagati račune za to. Uredite si varstvo, pa čeprav boste potem zgolj brali knjigo pod odejo, namesto da bi šli ven in iskali sorodno dušo, pomembno je, da ste zase storili nekaj, kar vam je všeč, in v tem uživate. Morda boste res pristali pod odejo s knjigo, morda pa kdaj tudi s kom, ki vam je všeč.

Ne hitite

Če imate otroke, ni treba hiteti, ko jih spoznavate s potencialnim partnerjem, vsaj dokler niste precej prepričani, da gre za resen odnos. Sami veste, kdaj bi bilo dobro povedati, da se nekaj dogaja, a preden se stvari razvijejo, potencialnega partnerja dobro spoznajte, saj se otroci lahko hitro navežejo na nekoga, ki ga ima rad njihov starš. Če ta nekdo ni oseba, ki jo ob sebi vidite še nekaj časa, prihranite otrokom stres, ko bo odšla iz vašega življenja. Poleg tega vaš otrok ni vaš terapevt, da bi vas o tem poslušal.

Pogovor

Samski starši se običajno radi razgovorijo o potomcih in bivšem, pa vendar obstaja toliko drugih tem, o katerih je vredno govoriti, zato poskrbite, da bodo na vrsti tudi te. Ne govorite samo o preteklosti, usmerite se tudi v prihodnost, v cilje in sanje, poslušajte tudi drugo stran, kaj ima povedati, in dajte osebi občutek, da je pomembna. Prebudite v njej občutek, da je edina za vas, če tudi sami tako čutite.