Samske ženske so zadovoljne

30 odstotkov jih je srečnih samskih, moških kar 10 odstotkov manj.

Dejstvo je, da število samskih žensk, ki so povrhu še zelo zadovoljne s svojim življenjem, počasi, a vztrajno raste. Namesto da bi se smilile same sebi, se posvečajo svoji osebnostni rasti in življenje zajemajo s polno žlico, medtem ko čakajo na pravo ljubezen.Nobena skrivnost ni, da so po navadi ženske tiste, ki v odnos vlagajo več truda, a ko ta razpade, jih več kot 30 odstotkov zatrjuje, da so srečne samske, medtem ko je takšnih moških le 20 odstotkov. Na splošno pa raziskave kažejo, da niso srečne samo ločene, temveč tudi tiste, ki danes iz takšnega ali drugačnega razloga ostajajo samske, saj se lahko brez občutka slabe vesti in krivde ukvarjajo same s sabo.Nimajo partnerja, ki bi mu kuhale in ki bi jim očital, ko si kupijo novo torbico, ljubezen do moškega ni središče njihovega življenja, ampak je to ljubezen do same sebe. Skupaj s tem pride tudi zavest, da ne potrebujejo nekoga, s komer bi samo hodile na zmenke, ampak čakajo na pravo ljubezen in zrela čustva, medtem ko delajo na sebi in osrečujejo same sebe. Sliši se samotno, a po raziskavah sodeč v tem uživa več kot polovica samskih žensk.