Samozavest je v odnosu nujna, prepoznati jo je treba že na začetku

Samozavest in samospoštovanje sta zelo pomembni osebnostni lastnosti, ki občutno vplivata tudi na partnerski odnos. Brez njiju smo nezadovoljni sami s sabo, slaba občutja pa lahko prenašamo tudi na partnerja. Kateri so torej znaki, ki opozarjajo na to negotovost pri posamezniku?

Opravičevanje

Z nenehnim opravičevanjem vam želi oseba sporočiti, da se počuti nezaželeno, zato vsakič potrebuje vašo potrditev. To morda najprej ni moteče, sčasoma pa to potrjevanje postane naporno. Težave je treba nasloviti že na začetku odnosa.

Kritika

Na drugi strani opravičevanja je kritika, ki jo oseba izraža, bodisi sebi bodisi partnerju. Nekdo, ki se v svoji koži ne počuti dobro, nerga in stresa negativno energijo tudi na partnerja, ta pa bi moral biti iz jekla, da ga takšna stvar ne bi načela. Partnerjeva slaba samopodoba ni povezana z vami, ampak mora sam poskrbeti zanjo, vi ste lahko le opora.

Ljubosumje

Če nekdo ne verjame vase in ob tem uporablja še veliko izgovorov, največkrat misli, da partner razmišlja enako, zato se lahko pojavi ljubosumje, ki iz malega preraste v veliko. Opozorilni znaki so vedno jasni, le videti jih morate, če si to želite.

Prepir

Včasih nesamozavesten partner izkoristi vsako priložnost za prepir, včasih pa se neposrednemu soočenju izogiba. Globoko v njem je strah pred nerazumevanjem, zavrnitvijo in samoto, če bi ga partner zapustil. To pelje v samopomilovanje, kar je treba odločno prekiniti in dovoliti, da komunikacija, kakršna koli že, steče.

Intima

Nesamozavestni ljudje imajo običajno težave z intimo, saj o sebi ne razmišljajo lepo, zato v spolnem življenju zaškripa. Niso se sposobni sprostiti zaradi slabe samopodobe, niso sposobni nastopiti samozavestno, moški še bolj kot ženske, in nazadnje ne dajejo več pobude za spolnost oziroma ne kažejo želje po njej. Sami sebi se zdijo neprivlačni, kar pa ne pomeni, da tudi vas doživljajo tako.