Samo ljubezen ni dovolj: štiri stvari, ki se jim v zvezi nikoli ne smete odpovedati

Odnos je sestavljen iz dajanja in sprejemanja. Partnerju posvečate svoj čas, misli, pozornost, skrb in ljubezen ter pričakujete nekaj v zameno, toda ljudje smo različni. Nekateri dajo več, drugi pričakujejo več, spet tretji pa so zadovoljni, kadar prejmejo manj, kot dajo.

Toda včasih se to, kar dajemo, ne ujema s tem, kar želi naš partner, ali obratno. Kadar se to zgodi, se v razmerju pojavijo prepiri in konflikti.

Pomembni so zato dobra komunikacija, želja po razumevanju, prizadevanje za ohranitev ljubezni, vlaganje v odnos ... Ne morete pričakovati, da vam partner bere misli, zato je smiselno povedati vse, kar vas moti ali pogrešate.

Molk namreč vodi v nezadovoljstvo, dolgoročno pa tudi v konec zveze.

Mnogi pari se razidejo, ker nihče ne zahteva tistega, kar potrebuje. Ljudje se bodisi preveč bojijo zavrnitve bodisi mislijo, da nekaterih stvari v zvezi ne bi smeli zahtevati. Ampak to je napaka. Obstajajo nekatere stvari, poleg ljubezni, ki jih nikoli ne bi smeli nehati iskati.

