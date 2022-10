Samo ena institucija ima pri nas pravico odločati o splavu in posvojitvi otrok

Zadnje čase sem kar veliko spremljala televizijske debate v zvezi s predsedniškimi kandidati, pa tudi razprave v nekaterih medijih in parlamentu glede splava in glede posvojitve otrok s strani istospolnih partnerjev. V oči me je zbodla izjava nekega poslanca, ki je zagrizeno trdil, da bodo na desnici branili tradicionalno družino z vsemi sredstvi. Take izjave so nekoliko zastrašujoče, saj delujejo precej nestrpno ... Preberite izpoved bralke in nasvet pravnika na onaplus.si.