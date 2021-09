S poljubi tudi nad kalorije

Za moške ni bolj strastne predigre od poljubljanja.

Strokovnjaki menijo, da strastno francosko poljubljanje odlično vpliva na človekovo telo in zdravje, saj zmanjšuje stres, sprošča in poveča samozavest, zato bi ga lahko primerjali tudi s telesno vadbo.Z enim dolgim francoskim poljubom telo porabi skoraj 30 kalorij, kar je v pol ure toliko, kot bi se več kot resno ukvarjali z rekreacijo ali športom. Za primerjavo, toliko kalorij je v 150 gramih čokolade! Nič čudnega, saj se pri francoskem poljubu vključi 30 mišic, pri poljubu z zaprtimi usti pa le nekaj, prav tako je v ustih na tisoče živčnih končičev, ki spodbujajo željo po seksu, zato se pred in med njim ljudje tako radi poljubljajo. Znano je tudi, da so ustnice bolj občutljive kot spolovila, moški pa menijo, da ni bolj strastne predigre od tega.Pri tako strastnem poljubljanju se izločajo hormoni sreče, ki pozitivno vplivajo na imunski sistem in psihofizično zdravje. Pri vseh raziskavah pa še nobena ni znala razložiti, zakaj večina ljudi med francoskim poljubljanjem nagne glavo v desno.