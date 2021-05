S kleščami končala odnos

Bivšega je izbrisala iz srca. FOTO: Jimmyr/Getty Images

Konec ljubezenskega odnosa je lahko zelo boleč in neprijeten, vedno pa potrebuje piko na i. Tako je razmišljala mlada, ki je prepotovala skoraj 10.000 kilometrov, da je izbrisala spomin na bivšega in njun odnos.Kassie o sebi pravi, da je natančna, celo malenkostna. Ključavnica, ki sta jo z bivšim fantom v znak ljubezni zaklenila na visokem korejskem stolpu v Seulu, ji ni dala miru. Odločila se je, da jo bo preščipnila s kleščami in jo za vedno odstranila, vendar je bil med njo in ključavnico velik korak, in sicer skoraj 9500 kilometrov, kolikor loči Los Angeles od Seula.A Kassie to ni preveč zmotilo, kupila si je letalsko vozovnico in odletela do Seula, kjer se je povzpela na stolp in v nepregledni množici ključavnic, ki se na debelo prekrivajo, našla pravo, jo preščipnila in veselo odstranila. Vse skupaj je posnela s telefonom in objavila na omrežju tiktok, kjer si je hitro pridobila več kot pet milijonov ogledov. Ni znano, zakaj se je s fantom razšla, vendar svojega podviga, na katerem je zabrisala sledi za njim, ne obžaluje.