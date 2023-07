Rezultati raziskave: Največja obžalovanja po ločitvi

Psihologinja z univerze v Michiganu, Terri Orbuch, k sodelovanju povabila 373 parov, od katerih se jih je 46 odstotkov kasneje ločilo. Odkrila je, da je večina ločenih na koncu imela pet obžalovanj.

Kaj bi, po njihovem mnenju, lahko oziroma morali storiti drugače?

Premalo izkazovanja ljubezni

To je bilo najpogostejše obžalovanje. In sicer zanemarjanje pomena drobnih gest pozornosti, premalo izkazovanja naklonjenosti in premalo podpore partnerju.

Jemanje življenjskega sopotnika za samo po sebi umevnega in namenjanje preveč pozornosti njegovim slabim ter na drugi strani premalo dobrim lastnostim, je bilo velikokrat predmet kesanja.

Izogibanje pogovora o denarju

Denar je eden od glavnih virov spora v zaklonu ali zvezi. Temu bi se pari lahko izognili s finančno odkritostjo in s pogovori o denarju v smislu zadolževanja, zapravljanja, varčevanja, naložb …

Ti bi se morali odviti že pred resno zvezo, sploh pa tedaj, ko par začne graditi skupno življenje.

Obujanje preteklosti

Za zdrav partnerski odnos je treba preteklost pustiti preteklosti, tako tisto, kar se je zgodilo pred zvezo kot ono, kar se dogaja v njej.

Sploh kar zadeva slabih stvari. Vračanje k njim v obliki očitkov, oponašanja in zamer ne prinaša ničesar dobrega.

Prelaganje odgovornosti na drugega

Vsak je za svoja dejanja odgovoren sam in iskanje krivde za neprijetne stvari zgolj pri partnerju ter s tem nesprejemanje svojega deleža odgovornosti je še eno pogosto obžalovanje ločenih parov.

Neučinkovito komuniciranje

41 odstotkov razvezanih je povedalo, da je bila slaba komunikacija s partnerjem eden od pomembnih faktorjev, ki so razmerje pripeljali do neslavnega konca. Učinkovita komunikacija obsega tako izražaje svojih pogledov kot poslušanje in upoštevanje partnerjevih stališč. Žal se tega mnogi zavedo, ko je že prepozno.