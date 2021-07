Reševanje težav okrepi odnos

Prepiranje

Bombastičen seks je daleč od resnice.

Seks

Partner

Pozornost

4

stvari ne morete spremeniti.

V resnici lahko spremenite le sebe, zato spustite stvari, ki jih ne morete.Prepiranje ni znak, da vas nekdo ne ljubi, preprosto pomeni, da se v nekem trenutku dva ne strinjata, ker imata drugačna mnenja.Če jih ne izrazita in v sebi zatreta misli in občutke, za katere vesta, da drugemu ne bi bili všeč, lahko to kvarno vpliva na samopodobo in samospoštovanje. Reševanje težav, kar bi prepir pravzaprav moral biti, bi moralo odnos okrepiti in razjasniti.Nekateri ljudje menijo, da bi seks moral vsakič znova biti bombastičen in nepozaben, kot je to v romantičnih ali pornofilmih, a to je daleč od resnice. Dnevi, ko sta oba tako uglašena, da je seks lahko neverjeten, niso samoumevni, saj na partnerja vpliva preveč dejavnikov – od počutja do stresa –, zato je ta včasih lahko samo zanič. Morda je celo za enega dober in za drugega ne, prihodnjič pa je lahko vse drugače.Kogar koli je težko spremeniti ali mu pomagati do spremembe, če si tega sam ne želi, pa še potem je treba pri svojih novih odločitvah trdno vztrajati. Dejstvo je, da se bo človek spreminjal z leti sam od sebe in da oseba, v katero ste se zaljubili, ni enaka po desetih letih, a to je proces, ki mu ni mogoče ubežati, zato je bolje, da ga sprejmete. Tako pri partnerju kot pri sebi. Tudi vi niste vedno enaki.Vsi ljudje potrebujejo pozornost in jim je všeč, da se partner brez opozarjanja spomni nanje, nekateri pa to celo obvezno pričakujejo. Ni jih malo, ki menijo, da bi jim partner moral znati brati misli, ne samo ko gre za darila, ampak tudi ko gre za čustva in razpoloženje.Predvidevajo, da bi moral sam od sebe uganiti, ali jih boli glava, ali so žalostni, v stresu, željni zabave in ljubljenja itd. Ni treba poudarjati, da nam ne partner ne drugi ne vidijo v glavo in ne morejo vedno izpolniti naših želja, a ker znamo govoriti, jih bomo od zdaj naprej glasno izražali.