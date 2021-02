Recept za dolgo in srečno zvezo: Ne tičita vedno skupaj

Ohranjati lepo in skladno zvezo ni vedno lahka naloga ter zahteva konstanten in vzajemen trud obeh partnerjev. Eden od dejavnikov, ki znatno pripomore k uspešnemu razmerju, je tudi čas, ki si ga zaljubljenca vzameta vsak zase in ga zato preživljata ločeno. Tako se lahko posvečata lastnim interesom in se razvijata kot samostojni osebnosti, kar jima zagotavlja občutek izpopolnjenosti ter neodvisnosti. Kaj pravijo strokovnjaki »Nič ni narobe, če želite kakšen dan, morda celo teden, preživeti stran od partnerja. To ne pomeni, da ga nimate radi, pomeni pa, da imate radi tudi sebe,« je povedal spolni terapevt Michael Moran Dodal pa: »Omejevanje časa, ki ga nekdo potrebuje zase, na drugi strani ustvarja pritisk in nelagodje v zvezi, kar v končni fazi pripelje do sporov, očitkov in zamer.«



Psihoterapevt Ken Page se z njim strinja in opozarja, da ob pomanjkanju časa samo zase lahko izgubimo sebe in v razmerju se vzpostavi nezdrava odvisnost med partnerjema. Občutljiva, a pomembna tema pogovora Tu se poraja vprašanje: kako partnerja prositi za malo časa zase? Zagotovo želje ni lahko izraziti, saj lahko pri drugi strani vzbudi dvom ter ljubosumje. Kot svetuje terapevt Ian Hoge, je o tej temi najbolje spregovoriti že na samem začetku razmerja. A ker tedaj o tem najbrž nihče ne razmišlja, pristopajte mirno in premišljeno. Povejte, čemu bi ta čas namenili, kaj bi počeli, zakaj vam koristi, in predvsem, da želja po njem ne pomeni pomanjkanje ljubezni ter naklonjenosti do življenjskega sopotnika. Brez kompromisa največkrat ne bo šlo Velikokrat je tudi s tega vidika treba najti kompromis. Zgodi se, da eden od partnerjev časa zase potrebuje več kot drugi. V tem primeru je vsekakor priporočljivo poiskati srednjo pot in skleniti dogovor, s katerim bosta zadovoljna oba in nihče ne bo dobil občutka zapostavljenosti ter na drugi strani kratenja osebne svobode.

