Rdeči karton: to je pet nesprejemljivih obnašanj v postelji

Na ženske in moške seksualne užitke vpliva veliko dejavnikov. Nekateri v pozitivnem drugi v negativnem smislu, poglejte pa, katera obnašanja predstavljajo najvišjo oviro do kvalitetnega seksa.

Zasmehovanje spolnih fantazij

Domišljija je velika zaveznica dobrega seksa in včasih jo je najlažje sproščati s pomočjo seksualnih fantazij. Te bo moral vsak imeti možnost odkrito izražati in pojasnjevati brez bojazni, da bi ga partner zato zasmehoval.

Sebičnost

Skrb zgolj za lastni užitek je še eno dejanje, ki je nezaželeno v postelji. Dober seks in egoizem ne gresta skupaj in kdor med rjuhami skrbi zgolj za svoj užitek ni nekdo, ki bi lahko bil dober ljubimec.

Negativni komentarji o telesu

Številne študije so pokazale, da v seksu najbolj uživajo samozavestni ljudje. Samozavest izhaja tudi iz sprejemanja druge strani, zato so negativni komentarji glede videza ali izvedbe v postelji velik ne.

Ignoriranje povratnih informacij

Dober ljubimec spremlja odzive telesa osebe, s katero je ujet v vroč objem, jih prepoznava in tudi upošteva. Prav tako ne ignorira besed, s katerimi druga stran nakazuje, kaj ji je in kaj ji ni všeč. Tisti, ki to ignorira in vztraja pri svojih tehnikah, žal ne more pričarati dobre spolne izkušnje.

Primerjanje z drugimi

Nekaterim je všeč nekaj, drugi prav tega ne marajo in prisegajo na kaj tretjega. Eni nekaj počno tako, drugi drugače. A primerjave z bivšimi ljubimci ali ljubimkami ter njihovimi tehnikami in spodobnostmi v nobenem primeru, ne v pozitivnem in v negativnem smislu, med rjuhami niso na mestu.