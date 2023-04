Razpad odnosa: ne trpi samo duša, tudi telo

Razpad odnosa je običajno vsaj za enega partnerja zelo stresen in telo se na takšne okoliščine odziva po svoje, čeprav mislimo, da trpi samo duša.

Hormoni

Ko smo srečni, smo preplavljeni s hormoni sreče, ko ostanemo sami, se začnejo sproščati drugi hormoni, kot sta kortizol in adrenalin. Od tu izhaja občutek tesnobe, pojavi pa se lahko tudi pozabljivost, če stres dolgo vztraja.

Telesna teža

Vse hormonske spremembe in stres, ki vpliva na imunski sistem, sprožajo željo po nezdravi hrani, ki naj bi nam zagotovila hitro tolažbo. Morda je za hip zares tako, a sčasoma nažiranje s priboljški drastično vpliva na povečanje telesne teže.

Imunski sistem

Stres vpliva na imunski sistem; ta proizvaja manj belih krvničk, ki se borijo proti vnetjem in boleznim. Mnogi po ločitvi zbolijo in bolezen tudi dolgo prebolevajo.

Seks

Boleč razhod lahko pusti posledice tudi v spolnosti, ki se kažejo kot otopelost in nezanimanje za seks, pri moških se lahko pojavijo težave z erekcijo. Pri ženskah so lahko menstrualni krči bolj boleči, težja je lahko pot do zanositve.