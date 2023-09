Razkrivamo, zakaj je dober jutranji seks

Strokovnjaki za spolnost poudarjajo, da je jutranji seks eden izmed najbolj preverjenih načinov, kako izboljšati partnerski odnos oziroma ga dolgoročno ohranjati kakovostnega.

Seks zjutraj poskrbi za dobro razpoloženje, saj vas napolni s hormoni sreče, poleg tega vaju s partnerjem zbližuje, kar povečuje možnost za srečo. Ko vas zjutraj partner ujame »nepripravljene«, vas dobi v posebno ranljivi in igrivi obliki, vendar se zaradi njegove želje lahko počutite samozavestne in pripravljene na kratko, a sladko zabavo. Če seksate zjutraj vsaj dva- do trikrat na teden, močno izboljšate možnost za srečo v odnosu.