Razkrivamo, kdaj pride do prve prevare

Čeprav od nekdaj velja, da je kritično sedmo leto zveze, partnerja tedaj prvič prevara le deset odstotkov oseb.

Kar tretjina vseh posameznikov, ki so sodelovali v eni zadnjih anket na to temo, je povedala, da so prvič čez plot skočili že v tretjem letu razmerja.

Anketo je izvedla spletna stran za spoznavanje illicitencounters.com, v njej je sodelovalo 2000 oseb.

Nespodbudne številke

Sedem odstotkov vprašanih je priznalo, da so nečedno dejanje zagrešili že v prvem letu zakona, pet odstotkov jih je prepovedan sadež okusilo po dveh letih zveze, 12 odstotkov po štirih ali petih letih. 11 odstotkov vprašanih je partnerju ali partnerki roge nataknilo šesto leto zveze ali zakona.

Med tistimi, ki so v nekem trenutku varali, jih je skoraj polovica dejala, da so to storili zaradi pomanjkanja intimnosti v zvezi, skoraj četrtina, da je rojstvo otroka spremenilo njihov odnos in ustvarilo nove pritiske, ki so povzročili težave v intimni zvezi.

16 odstotkov je bilo takšnih, ki jim je preprosto postalo dolgčas in so iskali nekaj novega.

Novi časi-novi trendi

Tiskovna predstavnica omenjene strani Jessica Leoni je trende komentirala takole: »V sodobnem svetu in hitrem življenjskem ritmu se pari s težavami, ki jih rešujejo na napačen način, srečujejo prej, kot so se v preteklosti, zato tudi do prevar prihaja v bolj zgodnjih letih intimne zveze.«