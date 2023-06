Razkrivamo, kateri spolni položaji najbolj ovirajo vrhunec

Čeprav o nekaterih položajih pogosto govorimo v presežnikih, številne ženske priznavajo, da niso tako erotični, kot se zdijo, ravno nasprotno. Včasih jim celo ovirajo pot do orgazma, ugotavljajo.

Po pasje

Ta položaj je za ženske pogosto boleč, poleg tega mnoge občutijo pomanjkanje intime, pri čemer pa jim partner lahko pomaga z blažjo penetracijo, se posveti še njenim prsim, hrbtu ...

Zgoraj

Čeprav jim praviloma prinaša veliko užitka, pa ni malo žensk, ki se sprašujejo, kako so videti zgoraj, in pri tem dvomijo o sebi.

Obrnjena kavbojka

Čeprav je videti privlačno, ženska v tem položaju težko premika boke zaradi različne ukrivljenosti penisa in kota vagine, kar je lahko boleče za oba partnerja.

Po misijonarsko

Če moški ni obdarjen ali pa ne ve najbolje, kako se stvarem streže, bo ženska samo od penetracije težko doživela orgazem. Partner ji lahko pomaga tako, da pod njeno zadnjico namesti blazino in ji tako olajša pot do vrhunca.

Položaj 69

Ženske priznavajo, da se težko sprostijo in predajo oralnemu užitku, če morajo pri tem tudi same partnerja oralno zadovoljevati. Položaj 69 je prijeten za predigro ali zabavo, sicer pa ženska lažje doseže orgazem, če se osredotoči nase in se sprosti.