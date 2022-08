Razkrivamo 10 finalistk za Onino zgodbo 2022: Glasujte za zmagovalko

Ljubezen je vse. To je bil naslov vseslovenskega literarnega natečaja za Onino zgodbo 2022, ki je nagovarjal ustvarjalke pisane besede in, zna biti, tudi kakšnega pisca kratkih zgodb.

Na naš naslov je prispelo 105 raznolikih literarnih del. Vaših ljubezenskih zgodb. Vse je prebrala komisija, ki so jo sestavljale Sabina Obolnar, Valentina Smej Novak in Klavdija Miko, ter izbrala deset finalistk za Onino zgodbo 2022. Preberite jih, drage bralke in spoštovani bralci, in glasujte za zgodbo, ki vas je najbolj ganila, navdušila oziroma prepričala. Izberite Onino zgodbo 2022.

10 finalistk in glasovnica vas čaka na onaplus.si.