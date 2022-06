Razkriti zakoni privlačnosti

Na privlačnost vpliva veliko dejavnikov, takole pa znanost izpostavlja nekaj najočitnejših.

Zenice

Na prvem mestu so zenice. Te svojo velikost spreminjajo glede na zunanje dejavnike, na količino svetlobe, odzovejo se tudi na čustva. Kadar nas preveva sreča, so zenice večje, raziskave pa so pokazale, da so takšne v očeh drugih najprivlačnejše, saj nakazujejo zanimanje zanje. To sicer ni nič novega, že v zgodovini so si ženske z ekstraktom volčje češnje večale zenice, da bi ujele pozornost nasprotnega spola.

Razmerje med boki in pasom

Ozek pas in široki boki so obet dobre plodnosti in to je v moških očeh privlačna lastnost. Postava v obliki peščene ure je zanje najprivlačnejša.

Hrana

Ena manjših raziskav je pokazala, da na privlačnost vpliva tudi hrana, ki je nekomu pogodu. Vonj moškega, ki ima rad zelenjavo, je v očeh žensk veliko privlačnejši od vonja, ki ga oddaja moški, ki prisega na izdelke iz bele moke. Poleg tega je pomemben tudi glas moških: globlji je, zanimivejši je za nežnejši spol.

Vonj

Ko moški izbira žensko, je kaj lahko odločilen vonj. Vendar ne nota parfuma, temveč naravne vonjave, ki so izraz hormonskega dogajanja v njenem telesu. Študije kažejo, da je za moške najprivlačnejši vonj ženske med ovulacijo, najmanj pa med menstruacijo.

Okus

Poleg vonja telesa in zenic igra pri privlačnosti veliko vlogo tudi okus druge osebe. Ta se sicer pokaže šele pri poljubu, in če nekomu podzavestno ne ustreza, je prvi lahko tudi zadnji ...