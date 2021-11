Presenečeni boste, ko boste izvedeli, kdo najpogosteje vara in kdaj

V študiji z 2000 zaljubljenci sta dve tretjini anketiranih povedali, da imajo srečno zvezo, kljub temu da varajo svoje partnerje. Le 33 odstotkov tistih, ki so v razmerju in varajo partnerja, meni, da so v zvezi nesrečni. Pokazala je tudi, da so v večini ženske tiste, ki pravijo, da so še vedno srečne v svojih razmerjih – 71 odstotkov v primerjavi s 63 odstotki moških.

Moški po drugi strani pravijo, da je prevarala izboljšala njihove zakone/razmerja, 81 odstotkov jih meni, da je varanje nanje dobro vplivalo (tako meni tudi 72 odstotkov žensk). Raziskava je še pokazala, da bi bilo 94 odstotkov anketiranih, čeprav so priznali, da varajo svojega partnerja, jeznih, če bi izvedeli, da njihov partner počne enako.

»Nisem šokirana, da srečni ljudje varajo,« je dejala Jessica Leoni s spletne strani za zmenke poročenih ljudi Illicit Encounters, kjer so izvedli raziskavo. V eni od svojih prejšnjih raziskav, opravljeni pri več kot 900 anketirancih, so namreč naleteli na zelo zanimive podatke o prešuštvu. Nekateri anketiranci so tako imeli ljubimke/-ce celo v času poroke – ko so že stali pred oltarjem. Največ takšnih je bilo moških (64 odstotkov).

Rezultati raziskave so pokazali naslednje presenetljive podatke: