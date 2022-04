Razkrit edini način za povečanje penisa brez operacije

Da, obstaja kirurški poseg, ki je namenjen povečanju moškega spolnega organa. Eden od kirurgov, ki takšno operacijo izvaja, je Edward Zimmerman, ki deluje v Las Vegasu in svoje nasvete o operaciji ter odgovore na dileme moških in žensk podaja tudi na tiktoku.

Tam je med drugim spregovoril o velikosti moškega spolnega organa in tako razbil mite o povprečni dolžini, ki znaša mnogo manj, kot meni večina.

»V 20 letih svojega delovanja sem videl velike, majhne, debele, tanke. Skratka najrazličnejše dimenzije in oblike, razpon normalne velikosti moškega spolnega organa je res velik,« je pojasnil Edward in dodal, čeprav je pogosto prisotno prepričanje, da povprečna dolžina uda znaša od 15 do 20 centimetrov, povprečen moški organ v sproščenem stanju meri približno deset centimetrov.

Razkril je tudi, kako velik je bil največji penis, kar jih je videl: »Trenutno meni znan rekord znaša 22 centimetrov in to je res veliko.«

