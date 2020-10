Raziskava odkriva: Masturbacija pred spanjem prinaša številne koristi

Topla prha, kopel, lahka večerja, priljubljen napitek, glasba, serija, knjiga … pred spanjem ima vsak ima svoj ritual sproščanja, ki pripomore k boljšemu spancu. Strokovnjaki pa priporočajo še en način, s katerim bo spanje boljše in izdatnejše. In sicer svetujejo, da v večerni ritual vpeljete masturbacijo.



​Nova raziskava podjetja, ki se ukvarja s proizvodnjo erotičnih igračk Femme Fun je namreč odkrila, da kar 95 odstotkov posameznikov potem, ko zvečer doživi vrhunec, bolje spi. In za tiste, brez partnerja, je za doseganje tovrstnega cilja samozadovoljevanje edina pot. Naravno uspavalo »Glavni razlog, zakaj masturbacija deluje kot pomirjevalo so kemikalije, ki se v telesu sproščajo med doseganjem vrhunca,« so povedali znanstveniki in dodali: »Pod njihovim vplivom se zmanjša količina stresa, hkrati zagotavljajo trdnejši in daljši spanec. Največ zaslug za to ima hormon prolaktin, ki pričara občutek utrujenosti in zaspanosti takoj po seksi dejanju. Tu so seveda še endorfini, ki sproščajo in prinašajo občutek sreče.«

So pa v omenjenem podjetju izpostavili še nekaj načinov za čim boljšo solo seksi izkušnjo. Sprostite se Za popolno masturbacijo morate biti povsem sproščeni in neobremenjeni s skrbmi, ki ovirajo pot do užitka. Sprostite misli, osredotočite se na dihanje in vso pozornost usmerite v trenutno početje ter zadovoljstvo. Izberite primerno mestu Čeprav se večina odloči za samozadovoljevanje v postelji, obstajajo tudi druga, zanjo primerna mesta. Eno od njih je kopalnica, natančneje prha ali kad. Predajte se topli vodi in združite prijetno s koristnim. Uporabite igračke Te prinašajo več prednosti: popestrijo zadeve, hkrati olajšajo delo ter pričarajo daljše in intenzivnejše spolne viške, s tem pa še boljši spanec.