Rad bi jo poročil, a me skrbi, da sva pri 28-ih še premlada za zakon

Bal sem se namreč, da bo ostala tam, a se je vrnila in danes sva še vedno skupaj. Zelo jo imam rad, res me osrečuje, moje življenje z njo je čudovito. Začel sem tudi razmišljati o tem, da bi se poročil z njo ... Preberite izpoved bralca in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si