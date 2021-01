Računalnik iz spalnice

Postelja naj bi bila namenjena samo spanju in seveda posteljnim vragolijam, nikakor pa ne temu, da v njej poskušate delati. Morda se boste najprej res počutili bolj udobno z računalnikom v naročju, kaj hitro pa se lahko zgodi, da vas bodo pred ali med spanjem preganjali nedokončane zadolžitve in zamujeni roki.Raziskave kažejo, da delo v postelji slabo vpliva ne le na spanec, ampak tudi na kakovost spolnega življenja, saj se kar tretjina parov pritožuje, da zaradi tega partnerjeva želja po seksu usiha. Psihologi svetujejo, da elektronske naprave odstranite iz spalnice, namesto tega izberite prijetno svetlobo in glasbo in se sprostite.